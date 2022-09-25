Organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlendi.

Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.725 puanla atlama masasında, 14.800 puanla halka aletinde altın madalya elde etti.

Bir diğer milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kuplu beygirde 13.400 puan alarak sekizinci, paralel barda 13.450 puan alarak altıncı oldu.