Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Fransa'da tamamlandı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Fransa'da sona erdi. Milli sporcular Adem Asil, atlama masası ve halka aletinde altın madalya elde ederken, Ferhat Arıcan, kuplu beygirde sekizinci, paralel barda altıncı oldu.
Organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlendi.
Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.725 puanla atlama masasında, 14.800 puanla halka aletinde altın madalya elde etti.
Bir diğer milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kuplu beygirde 13.400 puan alarak sekizinci, paralel barda 13.450 puan alarak altıncı oldu.
Etiketler: Cimnastik
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