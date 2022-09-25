Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.

Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.