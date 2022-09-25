Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Adem Asil Fransa'da altın madalya kazandı
Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.
Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.
Adem Asil'e altın madalyayı getiren seri!— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) September 25, 2022
Tebrikler @ademasiil pic.twitter.com/w9eyROCe8W
Etiketler: Cimnastik
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