Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda nişanlanan iki milli atlet Büşra Yıldırım ve Ramazan Barbaros, sezonun tamamlanmasının ardından Mersin'de düğün yaptı.

Emine Hatun Tuna ile İspanyol atlet Adel Mechaal ise İstanbul'da evlendi. Düğünlere atletizm camiası ilgi gösterdi.