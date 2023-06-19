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Spor
TRT SPOR 19.06.2023 00:41

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde şampiyon İspanya

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde şampiyon İspanya
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Hırvatistan ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan dev maçta mutlu sona İspanya ulaştı.

Normal ve uzatma süreleri golsüz biten maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

Hırvatistan’da Vlasic, Brozovic, Modric ve Perisic penaltı atışını gole çevirirken, Majer ve Petkovic’in penaltılarını kaleci Simon kurtardı.

İspanya’da ise Joselu, Rodri, Merino, Asensio ve Carvajal penaltı noktasında hata yapmazken Laporte’un penaltısı direkten döndü

Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

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