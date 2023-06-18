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Spor
AA 18.06.2023 21:00

Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru

Ankara'da bugün başlayan Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Futbolcu Seçmeleri yoğun ilgi gördü.

Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başvuruların online olarak yapıldığı seçmelere bu sezon 3 bin 500'den fazla çocuk ve genç başvurdu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan ve 2007 ile 2014 yılları arasındaki sporcuları kapsayan seçmelere, bu sezon katılım sağlayan sporculara su ve kumanya ikram edildi. Diğer yandan sporcular için seanslar oluşturularak yığılma ve kayıp zamanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Durşen, seçmelerin 23 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.

Talepten dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Durşen, "Altyapımızda gerek koordinatörlerimiz gerek spor okulu koordinatörümüz ve gerek altyapı hocalarımız olmak üzere hep birlikte iyi bir organizasyon hazırladık. Katılım sağlayan sporcu kardeşlerimize seans saatleri verdik. Bu seans saatleri sayesinde sırasıyla denemelerimizi yapıyoruz. Kargaşaya mahal vermeden ve yoğunluk olmadan herkesin rahat çalışabileceği bir ortam hazırladık. Gençlerbirliği'ni tercih eden sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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