Stefan Kuntz: Letonya'da yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Galler'in forvet oyuncusunu kaybettiğini bu yüzden fiziksel olarak zayıfladığını hatırlattı.

Kuntz, Galler'in uzun hava toplarıyla gol bulduğunu hatırlattı.

"Biz de bunun farkına vardık. Antrenmanda buna çalıştık. Letonya maçında yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz. Rakibimizi yeterince analiz ettik. Arda'nın Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. Önümüzdeki rakip farklı olduğu için taktiksel olarak sahaya farklı bir anlayışı yansıtabiliriz."

Kuntz, savunmada rakibi nasıl karşılayabilecekleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Rakibi nasıl zorlarız onun üzerinde de çalışıyoruz, önceliğimiz bu konuda başarılı olmak. Maç öncesinde ilk 11 ile ilgili bilgi vermiyorum. Ben ilk 11'i ilk önce daima takımıma açıklarım. Ama Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Biz ondaki ışığı gördük ve onun kalitesinden yararlanmak istiyoruz."

Kuntz, Samsun'da olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

"Şu an Samsun'daki ortamı çok iyi gördüm. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun'un ne kadar Türkiye için tarihsel bir şehir olduğunu da öğrendim. Öncelikle yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Buradaki güzel taraftar Samsunspor'u nasıl Süper Lig'e çıkardıysa ve bir yıl boyunca desteklediyse o zaman yarınki maçta da bize aynı desteği sağlayacaklarına eminim."

Abdülkerim Bardakcı: Milli takım olarak odaklandığımız tek şey galibiyet

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı ise ilk önceliğinin savunma ve gol yememek olduğunu ve sonrasında ise gol atmayı ve asist yapmayı sevdiğini vurguladı.

"Zaman zaman ofansif oynamayı seviyorum. Milli takım ile çıktığım maçımda ilk golümü atmak nasip oldu, çok mutluyum. Galler maçı bizim için zor maç olacak. Ama biz en iyisini yapmak istiyoruz ve bu gruptan çıkmak istiyoruz. İlk önceliğimiz bu maçı kazanmak ve gruptan çıkmak olacak."

Abdülkerim Bardakcı, daha önce Samsunspor forması giydiğini hatırlattı.

"Tekrar Samsun'dan olmak ve bu statta olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun zaten çıkış yakaladığım bir takım. Takım arkadaşlarıma da buradaki atmosferi söyledim, inşallah buradan yarın galip ayrılacağız. Galler takımı iyi takım. Bizim adımıza Galler maçı zor olacak. Ülke olarak ve milli takım olarak odaklandığımız tek şey galibiyet."