Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na seri başı katılacak

Şampiyonanın son maçında Türkiye, Polonya karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maça hızlı bir giriş yapan milliler, 2. dakikada Fatih Şentürk’ün attığı şık kafa golü ile öne geçti.

Golün ardında da baskılı oyununu sürdüren Türkiye 4. dakikada Savaş Kaya’nın kaydettiği gol ile 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Oyunda dengeyi kuran Polonya 10 ve 25+5. dakikalarda bulduğu goller ile skoru eşitledi.

Ekipler devre arasına 2-2 beraberlikle girdi. İkinci yarının başlama düdüğünden itibaren kapanan Polonya karşısında galibiyet golü 48. dakikada geldi.

Sahneye çıkan Muhammet Yeğen, kazanılan kornerde dışarı çıkartılan topa, sert vurdu ve maçın skorunu belirledi.

Türkiye Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ampute A Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı müsabakayı yerinden takip etti.

Krakow’da bulunan Türk vatandaşları ile birlikte maçı izleyen Fırat’a teknik direktör İsmail Temiz ve kaptan Rahmi Özcan tarafından imzalı forma hediye edildi.

Teknik direktör İsmail Temiz, teknik ekip ve sporcuları gösterdikleri performans için kutladı.

"Uzun bir lig maratonundan çıktık. İlk kez düzenlenen Uluslar Ligi’nde gösterdiğimiz oyun ile Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olmayı garantiledik. Evlatlarımı kutluyorum. Burada ilk defa milli formayı sırtına geçiren kardeşlerimiz var. Eski, yeni tüm sporcularımız, ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi hazırlık zamanı. 2024 yılı içerisinde kazanmamız gereken bir Avrupa şampiyonası var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, kupayı üst üste 3'üncü kez halkımıza armağan etmek istiyoruz."