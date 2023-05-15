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Spor
TRT SPOR 15.05.2023 11:28

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter finale çok yakın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist 16 Mayıs Salı günü Milano derbisinden sonra belli olacak. İlk maçta Milan'ı deplasmanda 2-0 yenen Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'in, İstanbul'da oynanacak final için büyük avantajı bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter finale çok yakın
[DepoPhotos]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finalde boy gösterecek ekipler, rövanş maçlarının ardından netleşecek.

Devler Ligi'nde ilk finalist, Inter-Milan mücadelesinden sonra belli olacak. Finale kalma adına Inter'in büyük avantajı bulunuyor.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Milan'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı, Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2-0 kazandı. Tek farklı mağlubiyetler de Inter'e final için yetecek.

Milan ise zoru başarmaya çalışacak. Stefano Pioli'nin ekibinin turu geçmek için ezeli rakibini 3 farklı yenmesi gerekiyor. Milan'ın iki farklı galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek.

Uzatma dakikalarında da sonuç değişmezse finale yükselecek takımı penaltılar belirleyecek.

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