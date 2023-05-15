UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter finale çok yakın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finalde boy gösterecek ekipler, rövanş maçlarının ardından netleşecek.

Devler Ligi'nde ilk finalist, Inter-Milan mücadelesinden sonra belli olacak. Finale kalma adına Inter'in büyük avantajı bulunuyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Milan'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı, Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2-0 kazandı. Tek farklı mağlubiyetler de Inter'e final için yetecek.

Milan ise zoru başarmaya çalışacak. Stefano Pioli'nin ekibinin turu geçmek için ezeli rakibini 3 farklı yenmesi gerekiyor. Milan'ın iki farklı galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek.

Uzatma dakikalarında da sonuç değişmezse finale yükselecek takımı penaltılar belirleyecek.