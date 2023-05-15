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Spor
TRT SPOR 15.05.2023 11:12

Novak Djokovic'in başarı formülü

Tenisin tek erkeklerdeki yıldız ismi Novak Djokovic: Başarı formülünü, yolundan şaşma, sakin kal ve sürece inan.

Novak Djokovic'in başarı formülü
[DepoPhotos]

Novak Djokovic, altı kez şampiyon olduğu Roma Açık'ta bir kez daha zirve için mücadele ediyor.

Bulgar rakibi Grigor Dimitrov'u, 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle yenen Djokovic, soğukkanlılığını koruyarak zafere ulaştı.

"Yolundan şaşma, sakin kal ve sürece inan"

Sırbistan'ın tenisteki yıldızı Djokovic, galibiyetinin ardından başarısının formülünü özetledi.

"Çok ders çıkardım. Özellikle Federer, Nadal ve Murray gibi rakiplerimle güç kazandım. Yolundan şaşmamak, sakin kalmak, sürece ve akışa inanmak, kendini anlamak. Herkes kendine özgüdür, kazanmak için kendi formülünü bulman ve bunu bırakmaman gerekir."

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