Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA, EURO 2028 ve 2032 finallerine yapılan başvuruları duyurdu
UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.
UEFA, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin belli olduğu açıklandı.
Buna göre, Türkiye ve Rusya, her iki şampiyonadan birine ev sahipliği için başvuruda bulundu.
Ev sahibi ülkeler 2023'te açıklanacak
İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, 2028'deki şampiyonayı ortak olarak düzenleme teklifi yaparken, İtalya ise sadece 2032'deki turnuva için başvuruda bulundu.
Bu iki turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, 2023 yılının eylül ayında açıklanacak.
Etiketler: Rusya UEFA Avrupa Ligi
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