Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.
Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.
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