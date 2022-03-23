Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da yapılacak
[Fotoğraf: AA ]
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde 8-10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Fenerbahçe
Son Haberler
- 19:49
- 19:39
- 19:38
- 19:26
- 19:44
Sıradaki Haber
Dragao Stadı Portekiz-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz