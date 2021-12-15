Üç büyükler, bu sezon kalecilerinin yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor. 11. haftada Altay Bayındır, 14. haftada Mert Günok, son olarak da Fernando Muslera taraftarlarını üzdü.

Kalecisini sakatlık nedeniyle kaybeden ilk ekip Fenerbahçe oldu. İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında rakibi ile çarpışan Altay Bayındır, göz yaşları içerisinde sahayı terk etmişti.

Omzunda kırık tespit edilen 23 yaşındaki genç eldiven, yerini Berke Özer'e bırakmıştı. Fenerbahçe, Altay'dan yoksun çıktığı 5 lig maçında 7 puan kaybetti.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan milli kaleci Mert Günok da Altay'la aynı kaderi paylaştı. Tecrübeli eldiven, GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sol diz ön çapraz bağı kopan Mert Günok, uzun süre takımındaki yerini alamayacak. Tecrübeli isim, bu sezon 5 resmi maçta siyah beyazlı takımın kalesini korudu.

Son olarak Galatasaray, Muslera'dan gelen haberle sarsıldı. Demir Grup Sivasspor maçında takım arkadaşı Luyindama'yla çarpışan tecrübeli eldiven, acı içerisinde yerde kalmıştı. Fernando Muslera da uzun süre forma giyemeyecek.