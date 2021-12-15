Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre Montluçon'da devam eden organizasyonda milliler 2 gümüş ve 3 bronz madalya daha kazandı.

Milli sporculardan Deniz Şevin Şentuna 100 metre kurbağalamada 1.45.31, Ali Şiroğlu da 400 metre ferdi karışıkta 5.38.00 ile dünya ikincisi oldu.

Seçil Açıkgöz 50 metre sırtüstünde 38.14, Hikmet Cem Sezgin 400 metre serbest stilde 4.46.37'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Erkekler 4x100 metre serbest stil bayrak yarışında da Ahmet Mintaz, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin ve Mert Aslan'dan oluşan Türk Milli Takımı, dünya üçüncüsü olarak Türkiye'ye bu kategoride ilk madalyasını kazandırdı.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Türkiye'nin 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya ulaştığını belirtti.

"Milli sporcularımız VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 11 madalyayla rekora imza attı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren oluşturduğumuz sistemle performans sporuna gereken değeri ve desteği verdik. Para atletizm ve masa tenisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında zirveye yürürken, şimdi de yüzme branşımızla büyük çıkış yakaladık."

Fransa'daki şampiyona 17 Aralık Cuma günü sona erecek.