Galatasaray'da, Fernando Muslera şoku yaşanıyor. Uruguaylı eldivenin Mart ayında sahalara dönecek olması, kaleci sorununu ortaya çıkardı.

Sarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir maçında kalede kimin görev yapacağı sorusu yanıt bekliyor. Demir Grup Sivasspor maçında Muslera'nın sakatlanmasıyla kaleyi İsmail Çipe devralmıştı.

1 numara için henüz kararını vermeyen teknik heyet, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün hafta içindeki performansına göre kaleyi koruyacak ismi belirleyecek.

Fatih Terim, Muslera’sız geçecek sürece de çözüm arıyor. GZT Giresunspor’da kiralık forma giyen Okan Kocuk'un geri çağrılması gündemde değil.

Muslera’nın sakatlığı sonrası ocak ayında yapılacak takviyelerde liste başına kaleci transferi eklendi.

Gündeme gelen ilk ismin yaz transfer döneminde de listede olan Göztepeli İrfan Can Eğribayat olduğu öğrenildi.

Yönetim, genç file bekçisi için girişimlerini hızlandıracak. Diğer yandan Fransa'da tedavisi tamamlanan Sacha Boey Türkiye'ye geldi.

Beklenenden erken dönen Fransız futbolcunun takıma katılması bekleniyor. Boey, sağlık ekibinin onay vermesi halinde Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınacak.