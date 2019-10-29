Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eleme turunda Kuzey İrlanda'yı 4-0 ve Lüksemburg'u 4-1 mağlup eden milli takım, yarın İtalya ile liderlik maçını çıkacak.

Milliler, İtalya karşılaşması öncesi elit turda yer alma hakkını elde etti. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci takım, 2020 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Ev sahibi Estonya finallerde direkt yer alacak.

Kaynak: AA