Spor
U17 Milli Takımı Elit Tur'u garantiledi29 Ekim 2019 Salı 11:45 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 12:09
Lüksemburg'da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele eden milli takım, elde ettiği iki galibiyetle Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarında oynamayı garantiledi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eleme turunda Kuzey İrlanda'yı 4-0 ve Lüksemburg'u 4-1 mağlup eden milli takım, yarın İtalya ile liderlik maçını çıkacak.
Milliler, İtalya karşılaşması öncesi elit turda yer alma hakkını elde etti. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci takım, 2020 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Ev sahibi Estonya finallerde direkt yer alacak.
Kaynak: AA
Etiketler: U17 Milli Takımı Elit Tur