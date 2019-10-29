Galatasaray’da sular durulmuyor. Hem lige hem de Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan sarı kırmızılılarda, Beşiktaş yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Yerli futbolculara daha çok şans vermeyi planlıyor

Teknik Direktör Fatih Terim, kötü gidişe dur demek için çıkış formülü arıyor. Tecrübeli çalıştırıcı takımda yerli futbolculara daha çok şans vermeyi planlıyor.

Öncelikle beklerde değişikliğe gitmeyi düşünen Terim, Mariano ve Nagatomo’nun yerine, Şener, Ömer ya da Emre Taşdemir’e forma verecek.

Galatasaray’ın çok büyük umutlarla transfer ettiği Seri, hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Terim'in, Fildişi Sahilli futbolcuyu tribüne göndermesi bekleniyor.

Feghouli’ye gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek

Performansıyla tartışma konusu olan Feghouli’nin de forma şansı azaldı. Çaykur Rizespor maçıyla Emre Mor’un ilk 11’de oynaması oldukça yüksek ihtimal.

Fatih Terim’in her fırsatta sahip çıktığı ancak taraftarlarla arasındaki bağı koparan Belhanda da kredisini tüketti. Terim’in, Faslı futbolcuyu kızağa çekmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı’ya daha çok şans verecek.

Her fırsatta Ocak ayını işaret eden Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli’ye gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

Martin Linnes’in takıma dönmesi planlanırken, Henry Onyekuru için de tekrar girişimler başlayacak.

Kaynak: TRT SPOR

