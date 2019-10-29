Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Kruse, "Fenerbahçe’ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum." dedi.

''İstiklal Marşı'nı okuyarak buradaki insanlara saygı göstermek istedim''

İstiklal Marşı’nı okumasının ülkedeki insanlara saygı göstermek için yaptığını belirten Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Mili marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya’ya göre daha farklı.

Almanya’da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın. İstiklal Marşı’nın bir önceki milli arada Türkiye’nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı’nı öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım" şeklinde konuştu.

“2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur"

İstiklal Marşı'nı okumayı şov için yapmadığını ve fair play ödülüne layık görüldüğü için onur duyduğunu ifade eden Kruse, “2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabi ki benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA