Beşiktaş’ta, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularının antrenman temposundan memnun olduğu ifade edildi.

Yeni transferler Aboubakar ve Rosier’in fiziki durumunun iyi olması, teknik heyeti sevindiren bir başka nokta oldu.

Bir diğer yeni transfer Rachid Ghezzal ise henüz takımla çalışmalara başlayamadı.Cezayirli oyuncu, takımdan ayrı koşu yapıyor.

Beşiktaş'ta, milli takımlardaki oyuncuların performansı da yakından takip ediliyor. Analiz ekibi, tüm milli oyuncuların antrenman detaylarından maçtaki istatistiklerine kadar her bilgiyi teknik heyete rapor ediyor.

Siyah beyazlılarda lisansı dondurulan Tyler Boyd, takımla birlikte çalışmalarda yer almayı sürdürüyor. Milli oyuncular döndükten sonra 25 yaşındaki futbolcunun durumuyla alakalı karar verileceği öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istemesi halinde, Boyd'un takımla birlikte kalabileceği gelen haberler arasında.