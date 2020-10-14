Emre Akbaba, bir kez daha sahalara geri dönüyor. Galatasaray kariyerinde talihsiz sakatlıklar yaşayan mili futbolcu, Aytemiz Alanyaspor maçında formasına kavuşacak.

24 Temmuz’da Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba, yoğun tedavi sonrasında oynayacak duruma geldi. Kondisyoner Scott Piri eşliğinde bir süredir çalışan 28 yaşındaki futbolcunun, fizik olarak hazır olduğu öğrenildi.

Emre Akbaba, Galatasaray’da daha önce ayak tarak kemiği ve kaval kemiğinde yaşadığı sakatlıklarla uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı.

Diagne yine 11'de başlayabilir

Galatasaray'da, Aytemiz Alanyaspor maçında forvette yine Diagne’nin forma giyebileceği belirtildi.

Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Falcao’nun, uzun sürecek bir yolculuk sonrasında Türkiye’de olacağı kaydedildi.

Fatih Terim’in, yıldız futbolcunun durumuna göre karar vereceği gelen haberler arasında.

Bu arada Kolombiya'nın, Şili ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna giren Falcao, 90+1.i dakikada attığı golle ülkesine bir puanı getiren isim oldu.

Ozornwafor yok sakatlığı bulunan Muslera var

Galatasaray’da, Valentine Ozornwafor’un lisansı ise çıkarılmadı. 15 yabancı futbolcunun bulunduğu sarı kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Muslera listeye dahil edildi.

Ozornwafor’un listeden çıkarılması ile defansta Donk ve Emin Bayram, Marcao ile Luyindama'nın alternatifi olacak.