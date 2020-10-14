Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Koronavirüs golf dünyasını da sarstı
Golfte dünya bir numarası Dustin Johnson'un korona virüs testi pozitif çıktı. Birleşik Amerikalı golfcü bu hafta yapılacak CJ Kupası'nda önce aldığı bu haberle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Golfün bir numaralı ismi Dustin Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Son olarak Eylül ayındaki Amerika Açık'ta yarışan 36 yaşındaki sporcu, CJ Kupasına hazırlanıyordu.
Bir açıklama yapan Johnson, "Açıkçası çok büyük hayal kırıklığına uğradım" dedi.
Dünya bir numarası golfçü, "Bu haftaki yarışmayı gerçekten dört gözle bekliyordum. Olabildiğince çabuk geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.
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