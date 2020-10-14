Golfün bir numaralı ismi Dustin Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son olarak Eylül ayındaki Amerika Açık'ta yarışan 36 yaşındaki sporcu, CJ Kupasına hazırlanıyordu.

Bir açıklama yapan Johnson, "Açıkçası çok büyük hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Dünya bir numarası golfçü, "Bu haftaki yarışmayı gerçekten dört gözle bekliyordum. Olabildiğince çabuk geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.