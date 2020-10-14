Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

"Bonserviste 8-9 milyon euro artı ile bitirdik"

Fenerbahçe üzerinden her yıl algı oluşturulduğunu söyleyen Koç, "Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı, kendilerine verilen harcama limitinin gerçekçi olmadığını belirtti.

"Limitlerle ilgili Tahkim kararı için AYM’ye başvurduk. Oradan da sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz. 22 milyon avroluk satış yaptık. Bonserviste 8-9 milyon euro artı ile bitirdik."

"Bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor"

Koç, borç yapılandırması konusunda da konuştu.

"Bankalara 561 milyon liralık bu sene ödenmesi gereken ana para, Ekim 2021'e ötelendi. Yapılandırma konusunda bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor. 2 yılı geri ödemesiz toplam 9 yıllık bir plan üzerinde uzlaşma sağlamak üzereyiz."

"Emre'nin mukavelesi gönülden"

Ali Koç, Emre Belözoğlu’nun mukavelesinin gönülden olduğunu kaydetti.

"Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Yoğunluk vardı, transferlerin bitmesini bekledik. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır."

"Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli"

Ali Koç, yeni sezon transferlerinden de bahsetti.

"Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandı, aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz."