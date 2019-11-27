Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2019 dünya sıralamasını 3'üncü tamamladıklarını hatırlatarak, "ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır." dedi.

Topaloğlu, beraberindeki heyetle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk Belediyesinin okçuluk sporuna çok büyük destek verdiğini ve önemli sporcuların ilçede yetişmeye başladığını ifade eden Çubuk'un ileriye dönük büyük bir umut vadettiğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi içinde okçuluk eğitim ve turnuva alanı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Topaloğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından ülkelerin sene içinde aldıkları puanlara göre oluşturulan genel sıralamada Türkiye'nin tarihinde ilk kez 2019'u ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdiğini vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha büyük bir başarı elde etmek için çalıştıklarını anlatan Topaloğlu, şunları dile getirdi:

"ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır. Altyapıya önem vereceksiniz ve küçük yaşlardan itibaren eğitime önem vereceksiniz. Küçük yaştan yukarı doğru çocuklarımızı, gençlerimizi destekleyerek çıkaracaksınız. Başarının sırları olarak bunları görüyoruz. İnşallah yakın zamanda Tokyo Olimpiyatları'nda da büyük başarı elde ederiz. Bunun için çalışıyoruz."

Türkiye genelinde lisanslı olimpik okçu sayısının 30 bin civarında olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz bu sayıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu elbette malzemeye ve verilen desteklere bağlıdır. Malzeme çok olursa sporcu da çok olacaktır. Federasyon olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA