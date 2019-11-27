Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5. maçlar oynandı.

B Grubu'nda gol yağmuru

B Grubu'nda oynanan Kızılyıldız-Bayern Münih ve Tottenham-Olympiakos maçlarında 12 gol atıldı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin 15 dakikada 4 gol attığı maçta 6-0 mağlup etti.

Leon Goretzka 14. dakikada, Corentin Tolisso 89. dakikada, Lewandowski ise ilki penaltıdan olmak üzere 53, 60, 64 ve 68. dakikalarda Münih ekibine galibiyeti getiren golleri buldu. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.

İngiltere ekibi Tottenham ise 2-0 geri düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-2'lik skorla geçti. Olympiakos'un gollerini, 6. dakikada Youssef El-Arabi, 19. dakikada Ruben Semedo, Tottenham'ın gollerini 45+1. dakikada Dele Alli, 50 ve 77. dakikalarda Harry Kane, 73. dakikada Serge Aurier kaydetti. Puanını 10 yapan Tottenham, son hafta öncesi grup ikincisi olarak son 16 turu biletini aldı.

Manchester City tur atladı

İngiltere ekibi Manchester City, evinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 1-1 berabere kaldı ve C Grubu lideri olarak tur atladı.

Manchester City'nin golünü 56. dakikada İlkay Gündoğan, konuk takım Shakhtar Donetsk'in golünü 69. dakikada Manor Solomon buldu.

Bu sonuçla lider Manchester City 11, ikinci sıradaki Shakhtar Donetsk 6 puana yükseldi.

Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

B Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6

Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2

C Grubu:

Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

Kaynak: AA