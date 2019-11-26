Spor
İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti26 Kasım 2019 Salı 22:09 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 22:12
İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
[İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn - Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Jakob Kuhn İsviçre