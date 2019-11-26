Sezona çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti.

Avrupa'da 4, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu.

Ekuban Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda takım arkadaşı Fernandes ile ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın bir an önce sahalara dönmesini beklediği Calep Ekuban, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Getafe maçı öncesi yaptığı taktik antrenmanda yer aldı ve performansıyla göz doldurdu.

Kaynak: TRT Spor