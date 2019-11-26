Spor
Halis Özkahya Rumların itirazı üzerine karşılaşmadan alındı26 Kasım 2019 Salı 16:48 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 17:38
Avrupa Ligi'ndeki Dudelange - APOEL maçına atanan Halis Özkahya, Rumların itirazı sonucunda karşılaşmadan alındı.
UEFA, Özkahya'nın yerine mücadeleyi İtalyan Gianluca Rocchi'nin yöneteceğini açıkladı.
APOEL kulübünden yapılan açıklamada "Türk hakemlerin 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizlikti. Bunun yanında UEFA’nın değişiklik gerekçemizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada; Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ve başkanına da bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
APOEL, 28 Kasım Perşembe günü Lüksemburg'da Dudelange'a konuk olacak.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: UEFA Halis Özkahya Dudelange Avrupa Lİgi APOEL