UEFA, Özkahya'nın yerine mücadeleyi İtalyan Gianluca Rocchi'nin yöneteceğini açıkladı.

APOEL kulübünden yapılan açıklamada "Türk hakemlerin 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizlikti. Bunun yanında UEFA’nın değişiklik gerekçemizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ve başkanına da bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

APOEL, 28 Kasım Perşembe günü Lüksemburg'da Dudelange'a konuk olacak.

Kaynak: TRT Spor