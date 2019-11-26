Spor
Galatasaray'ın ilk golü Adem Büyük’ten26 Kasım 2019 Salı 21:19 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 21:20
Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü 5. haftada Adem Büyük’ten geldi.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Adem Büyük ile buldu. Club Brugge karşısında takımı öne geçiren gol 11. dakikada geldi.
Gol atamayan tek takımdı
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumundaydı.
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: Galatasaray Adem Büyük