Türkiye'de ilk kez Hasankeyf'te yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek.

Sporcular, Hasankeyf Limanı'nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupayı kazanmaya çalışacak.

Yarışlar OPEN, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

"Hasankeyf su sporları merkezi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak ekstrem spor tutkunlarının dikkatini bir kez daha Hasankeyf'e çevireceklerini belirtti.

Canalp, su ve ekstrem spor dalları için Hasankeyf'in önemli bir yer haline geleceğini ifade etti.

"Kültür, tarih ve doğa turizmi için Hasankeyf'i tercih eden ziyaretçilere, şimdi spor turizmi kapsamında ekstrem ve macera tutkunları da eklenecek. Tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Hasankeyf, oluşturulacak su spor altyapısı ile tercih edilen destinasyonlar arasına girecek."

Vali Canalp, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nı Kocaeli ve İstanbul'dan sonra Hasankeyf'te yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin su sporları alanında öne çıkan illerinden Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan üst düzey 30 sporcu Batman'a gelecek. Jet yarışlarının yanı sıra dünya genelinde ekstrem sporlar alanında ilgiyle takip edilen flyboard ve jetsurf yarışları da Hasankeyf'te sporseverlerle buluşacak."