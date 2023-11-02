Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.11.2023 16:43

Türkiye'de ilk kez Hasankeyf'te yapılacak

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılacak.

Türkiye'de ilk kez Hasankeyf'te yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batman Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek.

Sporcular, Hasankeyf Limanı'nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupayı kazanmaya çalışacak.

Yarışlar OPEN, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

"Hasankeyf su sporları merkezi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak ekstrem spor tutkunlarının dikkatini bir kez daha Hasankeyf'e çevireceklerini belirtti.

Canalp, su ve ekstrem spor dalları için Hasankeyf'in önemli bir yer haline geleceğini ifade etti.

"Kültür, tarih ve doğa turizmi için Hasankeyf'i tercih eden ziyaretçilere, şimdi spor turizmi kapsamında ekstrem ve macera tutkunları da eklenecek. Tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Hasankeyf, oluşturulacak su spor altyapısı ile tercih edilen destinasyonlar arasına girecek."

Vali Canalp, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nı Kocaeli ve İstanbul'dan sonra Hasankeyf'te yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin su sporları alanında öne çıkan illerinden Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ'dan üst düzey 30 sporcu Batman'a gelecek. Jet yarışlarının yanı sıra dünya genelinde ekstrem sporlar alanında ilgiyle takip edilen flyboard ve jetsurf yarışları da Hasankeyf'te sporseverlerle buluşacak."

ETİKETLER
Batman Motor Sporları
Sıradaki Haber
Beşiktaş Başkanı Çebi Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Rusya: Gazzelilerin Sina Yarımadası'na nakledilmesi bölgedeki durumu kötüleştirecek
17:36
ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
17:29
Kızılay Haftası’nda Türkiye'nin sembol yapıları kırmızıya büründü
17:35
Gençlere evlilik desteği 4 ilde başlayacak
17:34
Emine Erdoğan, lider eşleri ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile görüştü
17:21
Muğla uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ