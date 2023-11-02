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Spor
DHA 02.11.2023 12:03

Beşiktaş Salih Uçan'ın skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Salih Uçan 63'üncü dakikada attığı golle rakibin kilidini açmayı başardı.

Beşiktaş Salih Uçan'ın skor katkısı verdiği maçlarda yenilmiyor
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ta Salih Uçan, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisi ve Bodo Glimt karşılaşmalarında formasından uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu 2 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 2 maçlık bu seri Gaziantep FK karşılaşmasıyla sona erdi.

Salih Uçan, attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken İstanbulspor maçının ardından Gaziantep FK maçında da skor katkısı vermeyi başardı.

Skor katkısı verdiği maçlarda Beşiktaş yenilmiyor

Tecrübeli orta saha oyuncusunun skor katkısı yaptığı maçlarda Beşiktaş bu sezon hiç puan kaybetmedi. Şu ana kadar 15 maçta görev alan Salih Uçan, bu maçlarda takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Salih Uçan, 5 farklı maçta takımına gol katkısı sağlarken, Beşiktaş bu maçların tamamında sahadan galip ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu ligde 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşması ve 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Gaziantep FK karşısında attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Salih Uçan, Konferans Ligi'nde de takımına 3 gol katkısı sağladı.

Deplasmanda 2-0 kazanılan Tirana karşılaşmasında 1 asist yapan Salih, deplasmanda 3-1 galip gelinin Nefçi Bakü mücadelesinde ise 1 gol, 1 asistle oynadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

10. haftanın en iyi 11'indi

Salih Uçan, 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator verilerine göre 10’uncu haftanın en iyi 11’inde de yer aldı.

Bu hafta defansif orta sahalar arasında 518.3 ana endeks puanı alan tecrübeli oyuncu, bu alanda ilk sırada yer aldı. 

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