Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;
3 Kasım Cuma:
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar:
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE
16.00 Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): Tugay Kaan Numanooğlu