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Spor
TRT Haber 02.11.2023 11:58

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE

16.00 Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): Tugay Kaan Numanooğlu

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