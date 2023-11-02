Altaylı Murat Uluç 42 yaşında gollerine devam ediyor

Futbolu 2018-2019 sezonu sonunda bıraktıktan sonra Altay'da çeşitli görevler üstlenen Murat Uluç, 2022-2023 sezonu başında tekrar futbola döndü.

15 Mayıs 1981 doğumlu Murat Uluç, Altay formasıyla 18 Ekim 2022'de yine Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Efeler 09 Spor FK maçında bir gol attıktan sonra dünkü Aliağa Futbol karşılaşmasında da 2 gol kaydetti.

Türkiye Kupası'nda 21. maçında 10. golüne ulaşan tecrübeli futbolcunun profesyonel liglerde de 138 golü bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda 39 yaşındaki isimler Bucaspor'da Gürsoy Turan, Eyüpspor'da Umut Bulut ve dün Gölcüksporlu Emre Okur da fileleri havalandırmıştı.