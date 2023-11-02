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Spor
AA 02.11.2023 12:05

Filistin'e destek veren Celtic taraftarına engel

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarları St Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almadı.

Filistin'e destek veren Celtic taraftarına engel
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Yeşil Tugay taraftar grubu, tribün yasağı nedeniyle Celtic yönetim kurulunun 'kulübü utandırdığını' bildirdi.

Alınan karar sonrası Celtic Park'ta oynanan St Mirren maçında Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı.

Boş koltukların olduğu tribüne bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü. Tribünde bulunan bazı Celtic taraftarları ise dün gece oynanan lig karşılaşmasında da Filistin'e destek vermeye devam etti.

Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamıştı. Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından bu kararın alındığına vurgu yapılmıştı.

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