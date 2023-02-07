Türkiye Voleybol Federasyonundan depremzedelere 1 milyon lira
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD Başkanlığınca koordine edilen hesaba 1 milyon lira bağış yaptı.
TVF'den yapılan açıklamada, depremler sonucunda Türkiye'nin büyük acı yaşadığı belirtildi.
"Ülkemizin yaşadığı bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyor ve yaşanan milli felaket karşısında en sağlıklı adımı atmak için de çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz."
AFAD Başkanlığınca koordine edilen hesaba 1 milyon lira bağış yapıldığının bildirildi.
"Duyarlı bir camia olarak voleybolumuzun tüm paydaşlarını depremzedelerimizin yanında olmaya ve başlattığımız kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 7, 2023
ALICI ADI: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
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EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No: TCZBTR2A@gencliksporbak
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