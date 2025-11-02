Türkiye spor turizminde de küresel bir güç olma yolunda ilerliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Türkiye'yi spor endüstrisinde içerik ve hizmet ihraç ederek zirveye çıkarmayı hedefliyor.

Spor turizmi; başta ekonomi, tanıtım, kültürel etkileşim ve spor diplomasisi olmak üzere önemli bir stratejik hamle olarak düşünülüyor. 11 ve 12. Kalkınma Planları ile uyumlu şekilde hazırlanan yeni vizyon, spor turizmini Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynayacak bir sektör haline getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, sahip olduğu doğal güzellikleri, iklim çeşitliliği, ulaşım avantajı ve modern tesis altyapısıyla dört mevsim spor yapılabilecek bir destinasyon olma özelliğini de güçlendiriyor.

Dijital dönüşümle akıllı spor turizmi

Türkiye'deki tesislere dijital olarak organizatörler kolayca erişim sağlayabiliyor. "Sport in Türkiye" adlı dijital platform sayesinde tesislere ulaşım kolaylaşırken, "Spor Dostu Otel" akreditasyon sistemiyle de konaklama tesislerinde yeni bir kalite standardı oluşturuluyor.

Yüksek irtifa kampları, rehabilitasyon merkezleri ve sporcu dostu altyapılar da uluslararası kulüplerin kamp tercihinde Türkiye'nin payını yükseltiyor.

Futbolun ötesine geçen branş çeşitliliği

Türkiye, futbol dışında çok fazla branşı söz konusu stratejiye dahil ederek, çeşitliliği artırıyor.

Golf, triatlon, okçuluk, kano, dağcılık, su sporları ve geleneksel branşlar da stratejiye dahil ediliyor. Bu sayede spor sezonu yılın tamamına yayılırken, turizm gelirlerinin sürdürülebilir biçimde artması hedefleniyor.

Son yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları gibi organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan Türkiye, küresel çapta önemli bir marka haline geldi.

2030 hedefi, küresel spor üssü olmak

Küresel spor turizminin pazarı, uzmanlara göre 2030 yılında 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye, bu pazardan aldığı payı artırmak için yerli üretim, sponsorluk destekleri ve gönüllülük temelli modellerini güçlendirmeyi planlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de "Türkiye sadece ev sahibi ülke değil, kendi markalarını, organizasyonlarını ve spor teknolojilerini ihraç eden bir küresel aktör olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.