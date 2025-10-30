SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
16.7ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Spor
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
30.10.2025 13:46
, 30.10.2025 13:53
SON GÜNCELLEME
30.10.2025 13:53
Milli Tekvandocu Kavurat dünya şampiyonu oldu
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Mavi Vatanda 'Nusret-2025' tatbikatı
14:28
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor
14:19
Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 226 bin kişi faydalandı
14:06
Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
13:55
Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
13:53
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Milli Tekvandocu Kavurat dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi
Fenerbahçe, 3 puanı tek golle aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 3-1 yendi