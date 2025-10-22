Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 3-1 yendi

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. dakikada Victor Osimhen'in bulduğu golle 1-0 öne geçti. Leroy Sane'nin etkili olduğu bölümde tehlikeli ataklar geliştiren Galatasaray, 33. dakikada Osimhen ile skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında oyunun kontrolünü yine Galatasaray elinde bulundurdu. Ön alan baskısıyla pozisyonlar üreten Galatasaray, 60. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bu dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri ve skor avantajının etkisiyle topun kontrolü Bodo/Glimt'e geçti. Norveç temsilcisi, 76. dakikada Andreas Helmersen'in attığı golle skor 3-1'e getirdi. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 36 takımlı lig aşamasına deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" iç sahada Liverpool'un (1-0) ardından Bodo/Glimt'i de yenerek 2 galibiyete ve 6 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Norveç temsilcisi ise tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Osimhen, "Double" yaptı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Müsabakanın 3 ve 33. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, galibiyette başrolü oynadı. Bu sezonki 8. resmi maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.

Yunus, 4. kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldızı Yunus Akgün, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 11. resmi maçına çıkan Yunus, Norveç ekibi karşısında 60. dakikada ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2. kez ağları sarsarak 4 gole ulaştı.

Goller ön alan baskısıyla geldi

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında golleri ön alanda yapılan baskılar sonrasında buldu.

Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina rakip yarı alanda kaptığı topu, ceza yayının solundaki Victor Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Bu kez 33. dakikada Yunus Akgün, baskı yaptığı Fredrik Andre Bjorkan'ı geri pas vermeye zorladı. Bu oyuncunun hatalı pasında araya giren Osimhen, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray'ın 3. golünde ise bu kez basıyı yapıp topu kazanan Osimhen oldu. Maçın 60. dakikasında ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kapan Osimhen, Yunus'un pozisyona girmesini sağladı. Milli futbolcu ise topu ağlara göndererek takım arkadaşının mücadelesini boşa çıkarmadı.

RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 30 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta yenilmedi.

RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Sahasındaki son 21 Avrupa maçının 18'inde yenilmedi

Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 müsabakanın 18'inde bileği bükülmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 21 maçta, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 7 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakaların 20'sinde gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 42 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 31 golünü engelleyemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 sene sonra üst üste 2 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 2 maçını galibiyetle tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşadı.

Sahasında Norveç takımlarına geçit vermedi

Galatasaray, UEFA turnuvalarında Norveç temsilcileriyle sahasında yaptığı 4. maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Tarihinde 7. kez bir Norveç temsilcisiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, 4. galibiyetini elde etti. Galatasaray, ayrıca söz konusu müsabakalarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Norveç takımlarını konuk ettiği 4. müsabakada 3. galibiyetini alan "Cimbom", yaşadığı 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet yüzü göstermedi.

Bodo/Glimt'in 3 maç sonra Türk takımlarına mağlup oldu

Norveç temsilcisi, Türk takımlarına karşı 3 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı. Son olarak Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Bodo/Glimt'in Türk takımlarına karşı 3 maçlık kazanma serisi sona erdi.