Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA-DHA 17.10.2025 10:46

Milli yüzücü Şahika Ercümen Gazze için nefes tuttu, dünya rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Milli yüzücü Şahika Ercümen Gazze için nefes tuttu, dünya rekoru kırdı

Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, yeni bir başarıya imza attı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.

 

Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.

ETİKETLER
Antalya Gazze
Sıradaki Haber
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Tayvan hava yolu şirketi, hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istediği için özür diledi
15:09
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
15:09
Emine Erdoğan: İsrail hem soykırım hem ekokırım yaptı
15:02
Bakanlıktan kıyafet düzenlemesi: Ebeler mürdüm, hemşireler lacivert giyecek
14:55
Ulaştırma yatırımlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcanacak
14:55
Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
FOTO FOKUS
TRT Sıfır Atıkta da örnek oluyor
TRT Sıfır Atıkta da örnek oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ