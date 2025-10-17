Milli yüzücü Şahika Ercümen Gazze için nefes tuttu, dünya rekoru kırdı

Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, yeni bir başarıya imza attı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.

Şahika Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı.