AA 29.10.2025 16:26

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını denizde, yelkenlerle selamlamanın büyük onur olduğunu belirterek "Bu organizasyonun en büyük amaçlarından biri, gençlerimizi yelken sporuna teşvik etmek ve onları denizle buluşturmak. Cumhuriyet gençlerinin, disiplinli, dayanıklı ve takım ruhuyla hareket eden bireyler olarak yetişmesi için yelken sporu çok kıymetli bir araçtır. Bu yarışlar, gençlere ilham verecek, denizin gücünü ve özgürlüğünü hissettirecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul'dan verildi

Samsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da yapılan final etabında 70 tekne ve 700'ü aşkın sporcu yelken açtı.

1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarının ardından organizasyon tamamlanacak. Samsun, KKTC, Çanakkale ve İstanbul yarışlarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Organizasyon 2 Kasım'da Fişekhane'de yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı
