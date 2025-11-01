TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bahis soruşturması yaklaşık 3 bin 700 sporcuyla devam edecek

Başkan Hacıosmanoğlu, 22'si üst klasman 152 hakemin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi sürecine dair canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiğinin hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, "45 gün hak mahrumiyetinden yukarıda ceza alanların hakemliği bitiyor. Şu an cezalar kesinleşmedi. Tahkim Kurulu süreci var. Orada onandıktan sonra hakem işleri birimimiz görevlerine son verecek" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, PFDK'ye sevk edilen ve yargı süreci devam eden üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay'a ilişkin "Yargı sürecinde. İç bünyemizde onlarla ilgili incelemeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinin TFF 2. Lig'de 2023-24 sezonundaki Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla başladığını aktaran Hacıosmanoğlu, "Nisan ayında kapsamlı bir araştırma başladı. Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı iki takıma yarayacak şekilde 0-0 bitmişti. Bizden önceki yönetimin gündemindeydi. Etik Kurulunda uzunca bir süre bekletildi. Seçilince bu dosyayı kucağımızda bulduk. Ben de ivedilikle işleme alınmasını, gereği neyse de yapılmasını istedim. Bunun sonucunda iki taraftan da oyuncu, çalışan ve yöneticilerin bu maça bahis oynadığını öğrendik. Onlara da üst sınırdan cezaları verildi. Bu böyle olunca hukuktan sorumlu başkan vekilimize, 'Buna gerçek manada başlayalım.' dedim. Devletimizin kurumlarıyla istişareye geçerek hakemlerden başladık. Biz, 10-15 hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Bunun gereğini yapacağız. Şimdi sırada futbolcular var. Yaklaşık 3 bin 700 sporcunun bilgileri Federasyon'da. Arkadaşlarımız tarafından çözümleri yapılıyor" diye konuştu.

TFF Başkanı, futbolcularla ilgili çalışmanın sürdüğüne dikkati çekerek "Her şey şeffaf bir şekilde yürütülecek. Futbolcuların listesi geldi. Çözümleri geldi. Yaklaşık 10 güne disiplin kuruluna sevkler yapılır. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi, spor alanında olanlar var. Herkesi kapsıyor." açıklamasını yaptı.

Hakemin bahis platformunda hesabının olmasının suçlu olduğunu göstermediğini aktaran Hacıosmanoğlu, "Açıkladığımız 371 hakemin 152'i bahis oynamış. Onlar suçlu. Hesap açmak suç değil. Oradan futbolu da takip ediyorlar. Bazı özet görüntüleri izliyorlar. Sponsorumuzun yayımladığı maçları seyrediyorlar. O hakem arkadaşlarımızı kimse zan altında bırakmasın. Hesabının olmasında bir sorun yok. O hesabı aktif kullanarak bahis yapması suç" şeklinde görüş belirtti.

Hacıosmanoğlu, hakemlerin kendi yönettiği maçlara bahis yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Yapılan bahislerin yüzde 80'e yakını yabancı maçlara oynanmış. Dokümanlar çıkartılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Talimatlarımıza göre ceza verdik. Bir de bunun ceza boyutu var. Eğer kendi maçlarına oynamadıysa hukuki bir cezası yok. Bunun araştırılması gerek. Başsavcılığımız soruşturmanın derinleşeceğini açıkladı. Onların farklı metotları var. MASAK'tan para hareketlerini takip edebilirler. Oradan çok daha farklı şeyler çıkabilir. Bu temiz Türk futbolu adına çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hesabı olduğunu aktararak "Onun da 2008-2011 arasında hesabı var. Bunu aktif olarak kullanmamış. Soruşturmayı ilan ettikten sonra bizim işten çıkardığımız biri hocanın bilgileriyle aktifleştirmeye çalıştı. Ferhat Gündoğdu da bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu." şeklinde konuştu.

"Mevcut hakem kadromuz yeterli"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sezonun devamında yabancı hakem gelmeyeceğini söyledi.

Görevlerine devam eden hakem sayısının yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Hacıosmanoğlu, "Bizim kardeşlerimiz var. Şu anki hakem kadromuz ligleri döndürmeye yeter. Hakem yetiştirme sistemi kurduk. Tüm illerde kurslar açarak, çalışmalar yapılıyor. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimler veriyoruz. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Zaten üst klasmandaki 7 hakemin çoğunluğunu sezon sonunda gönderecektik." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönettiğinin hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, "O bir maça özeldi. 'Benim olduğum dönemde yabancı hakem gelmeyecek. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız.' dedim. Hakim olmadığınız yeri yönetemezsiniz. Biz hakemlere de hakim değildik. 'Yabancı hakem kesinlikle benim dönemimde gelmeyecek.' dedim. Ancak sonradan mazeretimiz ortaya çıkınca derbiyi yabancı hakem yönetti. Bundan sonra çocuklarımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

Zorbay Küçük'ün durumu

Hacıosmanoğlu, bahis hesabının kendisi tarafından açılmadığını iddia eden üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün durumunu değerlendirdi.

Küçük'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu hatırlatan TFF Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu. Sevkler yapılmadan önce bahis oynanan siteden teyit aldık. Hakem arkadaşımız da bahis oynamadığını söyledi. Kendi banka hesap numarasıyla, para akışı olan hesabın uymadığını söyledi. Biz de sormamız gereken yerlere yazılar yazdık. Cevabını bekliyoruz. Biz cadı avına çıkmadık. Suçsuzsa hakemliğe dönebilir. Arkadaşlarıma, 'Kim devreye girerse girsin kimseye imtiyaz tanınmayacak.' dedim. Aynı şekilde kimseye haksız muamele yapılmayacağını da söyledim. Zorbay Küçük'ün hesabı açıldığı zaman verilen 40 liralık bonusla 20'şer liralık 2 bahis yapılmış. Onlar da yabancı maçlara oynanmış. Onun TC Kimlik Numarası kullanılarak oynanmış. Savcılık araştırmasını yapacak. Şu anki verilere göre oynamama ihtimali de var."

"Hakemlerin çoğu kaybetmiş"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bahis oynayan hakemlerin çoğunlukla kaybettiğini söyledi.

Hakemlerin ne kadar kazanç elde ettiğinin sorulması üzerine Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin çoğu oynadığı maçlardan bir kazanç elde etmemiş. Neden oynadıklarını bilmiyoruz. Çok büyük paralar yok. Çoğu da kaybetmiş. Herhalde bugüne kadar üzerine gidilmediği için özgüvenle bunları yapmışlar. İbrahim diye bir delinin gelip arı kovanına çomak sokarak bunları ortaya çıkaracağını nereden bilsinler." dedi.

"Tescillenen liglerle ilgili işlem yapamazsınız"

İbrahim Hacıosmanoğlu, geriye dönük liglerle ilgili işlem yapılamayacağını dile getirdi.

Soruşturmanın sonuçlarını değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Bizim önümüze bakmamız lazım. İçimizdeki bataklığı kurutarak sineklerle uğraşmamamız gerek. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir işlem yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması bataklığın kuruması anlamına geliyor. Gençlerimize temiz bir ortam bırakmanın mücadelesini vereceğiz. Kimsenin geçmişten kazanım elde ederek toplumsal temizliğin önüne engel çıkarmaya hakkı yok. Önümüze bakalım. Türk futbolunu layık olduğu yere taşıyalım. Herkes buna samimiyetle sarılmalı. Samimiyetle sarılanların temiz futbol istediği ortaya çıkacak. Art niyetli olanları da milletle nasıl paylaşacağımızı herkes görecek. Herkes yaptığının bedelini öder, kimsenin yanına kalmaz" diye konuştu.

"Yapı diye bir şey yok"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki "yapı" iddialarıyla ilgili de konuştu.

İddiaların dile getirilmesi üzerine Hacıosmanoğlu, "Menfaat çatışması sonunda öne geçenin yapı kurarak geçtiği iddia ediliyor. Burada ahlak sorunu var. 'Yapı' diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorunlar ahlakla ilgili. Sonuçta bu bir spor. Dünyanın her yerinde oynanıyor. Sadece bir takım şampiyon oluyor. Şampiyon olamayan takımlar başarısız değil. Daha iyi yapılanırsanız bir sonraki sezon şampiyon olursunuz. Şirketleşmeden, bu sorun temelden çözülmeyecek. Dernekler Yasası'na bağlı olduğu için seçim silahı başkanın önünde duruyor. Başarılı olması lazım. Başarılı olamazsa faturayı birilerine kesmesi lazım. Yapı varsa hep birlikte temizleyelim. Bunu başlattık. Geçmişte bunlar konuşuldu. Bundan en çok zarar gören kulüp başkanı da benim. Yapı değil güç dengeleri var. Ancak bizim olduğumuz federasyonda kimse imtiyaz sahibi değil" ifadelerini kullandı.

"Bu temizlik harekatı, güven ortamını sağlamak için yapıldı"

Hacıosmanoğlu, Türk futbol ailesinin yapılan operasyona sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Hakemlerin adının bahisle anılmasının güven ortamını zedeleyebileceği yönündeki yorum üzerine Hacıosmanoğlu, "Bu temizlik harekatı, güven ortamını sağlamak için yapıldı. Umutlu olsunlar. Mevcut hakem arkadaşlarımıza destek versinler. Onlar da sahada adil maçlar yönetecek. Onlara inanıyoruz. Hiçbir zaman bir öncekinden kötü olmayacak. İçlerinden bu işe bulaşanları temizledik. Bahis hesabı olanlarla aktif olarak oynayanlara aynı gözle bakmasınlar. Maç izlemek, bilgi almak için hesap açmış olabilirler. Hakem arkadaşlara güvensinler ve sahip çıksınlar. Futbolseverler, hem hakem hem kulüpler hem de oyuncular bazında eğer temiz futbol ve gerçek mücadele istiyorlarsa bu olaya sahip çıkmalı. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Tüm futbol paydaşlarının buna samimi şekilde sarılması lazım. Bu işi başlattık ama sürdürebilmek futbol ailesinin görevi. Bizim hakemlerimiz şu anda yeterli. Maçları yönetecek hakemlerimiz var. İçlerinden ayıklanması gerekenleri ayıkladık. Kalanlara destek vermek gerek. Kalanlar daha adil maç yönetecek. Bu konuda taraftarların katkısı da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci yarıda kadın hakemimiz Süper Lig'de maç yönetecek"

Başkan Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in ikinci yarısında kadın hakemlerin de maç yöneteceğini dile getirdi.

Görev sürecindeki hayalinin sorulması üzerine Hacıosmanoğlu, "İnşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz Süper Lig'de maç yönetecek. Benim de hayalim birinin benim dönemimde derbi maç yönetmesi. Neden olmasın. İkinci yarıda maç yönetecekler" dedi.