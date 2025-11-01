Parçalı Bulutlu 7.8ºC Ankara
TRT Haber, AA 01.11.2025 00:00

Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig’de 11. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 5 kıtada izleyicilerle buluşacak.

Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları 125 ülkede yayımlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

Beşiktaş-Fenerbahçe 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco idaresinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbiye Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3. sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ile 22 puanda bulunuyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ise Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Zirvenin 11 puan gerisine düşen 4. sıradaki Beşiktaş, derbi öncesinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yi 4-0 yendi.

ETİKETLER
Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig Trabzonspor
