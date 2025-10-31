Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2025 18:56

Depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kuruluyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan konteyner kent çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kuruluyor
[Fotograf: AA]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda başlatılan konteyner kent yaşam alanı çalışmalarının altyapı, elektrik, su ve ortak yaşam alanları kısa sürede tamamlandı.

İlk etapta 10 dönümlük alana kurulması planlanan 100 konteyner, talepte bulunan hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedelerin sosyal yaşam konforuna uygun şekilde planlanan konteyner kentte vatandaşların barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Depremlerden etkilenen Sındırgı'da konteyner kent kuruluyor

Kırsal mahallelerde de konteyner kurulumları devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı'da depremzede vatandaşların barınması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ustaoğlu'na, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ve AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Ustaoğlu ayrıca, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlar ile hafriyat döküm sahasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Balıkesir Deprem
Sıradaki Haber
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı yarın yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Rusya bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi
19:15
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
18:36
Cevdet Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke haline geldi
19:20
Ömer Çelik: Meşru bir süreci hedef alan saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır
18:16
Togg Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
17:26
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ