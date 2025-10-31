Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
AA 31.10.2025 16:11

İETT otobüsünde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şoför ve bir yolcu yaralandı.

İETT otobüsünde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İETT İstanbul
