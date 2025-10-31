Parçalı Bulutlu 7.8ºC Ankara
AA 31.10.2025 23:39

Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul’da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile İstanbul’da görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile İstanbul'da görüştü.

Fidan, görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki iş birliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

