Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Para Judo Grand Prix Yarışları'nda, milli sporculardan J1 kategorisinde yarışan Nazan Akın Güneş, Merve Uslu ile J2 kategorisinde yarışan Zeynep Çelik altın madalya kazandı.

J1 kategorisinde yarışan Esmer Taşkın ve Abdurrahim Özalp ile J2 kategorisinde mücadele eden İbrahim Bölükbaşı da gümüş madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, sporcularının büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "Organizasyonu 3 altın ve 3 gümüş ile tamamladık. Sporcularımız İstiklal Marşı'mızı okutarak bizlere büyük gurur yaşattı. Hepsini kutluyorum. İnşallah ülkemize bu alanda daha çok madalya kazandıracağız" diye konuştu.