TFF 2'nci Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Bodrumspor, 30'uncu dakikada Erdem Çetinkaya ve 39'uncu dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

59'uncu dakikasında Cenk Şen'in golüyle skoru 3-0'a taşıyan Muğla temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını Spor Toto 1'inci Lig'e yazdırdı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Bodrumspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Bodrumspor’a mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig'de başarılar diliyor, TECO Karacabey Belediyespor’u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Bodrumspor ilk kez 1'inci Lig'de

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 72 puana ulaşan ve ligi 3'üncü bitiren Bodrumspor, play-off'ta Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktıktan sonra finalde TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

İlk kez 1'inci Lig'de yer alacak Bodrumspor, 2014-2015 sezonunda TFF 3'üncü Lig’e, 2016-2017’de de TFF 2'nci Lig'e çıkmıştı.

Sezona TECO Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde başlayan Muğla temsilcisi, İsmet Taşdemir'le devam ettiği sezonda 1'inci Lig coşkusu yaşadı.

TECO Karacabey Belediyespor finalde kaybetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 16 puanla 17'nci sırada ve düşme hattında tamamlamasına rağmen ikinci devredeki performansıyla ligi 56 puanla 3'üncü durumda bitiren Tahsin Tam yönetimindeki TECO Karacabey Belediyespor, play-off çeyrek finalinde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu elemesine rağmen Bodrumspor'a mağlup olarak 1'inci Lig vizesi alamadı.

1. Lig'de 19 takımdan 18'i belli

TFF 2'nci Lig play-off maçlarının tamamlanmasıyla Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 19 takımdan 18'i belirlendi.

Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacak son ekip 2 Haziran Perşembe günü 1'inci Lig play-off finalinde oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor maçının mağlubu olacak.

Gelecek sezon 1'inci Lig'de yer alacak 19 takım içinde Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, TFF 2'nci Lig'den yükselen Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'un yanı sıra Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor yer alıyor.