Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hentbol'da Türkiye Kupası Beykoz Belediyespor'un oldu
[Fotoğraf: AA]
Hentbol'da HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 29-26 yenerek şampiyon oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin son maçında Spor Toto ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı, 13-13 beraberlikle geçildi.
İkinci devrede üstünlüğü ele geçiren Beykoz Belediyespor, parkeden 29-26 galip ayrıldı.
Beykoz Belediyespor, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Etiketler: Hentbol
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