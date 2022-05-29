F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7'nci mücadelesini Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağı Monako Grand Prix'si Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,3 kilometrelik pistte yapıldı.
Yarışın startı, yağmur nedeniyle 1 saat 5 dakika sonra güvenlik aracı eşliğinde verildi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, ilk 4'teki isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 23'üncü tur sonunda 4'üncü sıraya geriledi.
Red Bull'dan Sergio Perez, iki sıra birden kazanarak liderliğe yükselirken, Meksikalı pilotu Carlos Sainz (Ferrari) ve Max Verstappen (Red Bull) izledi.
77 turluk mesafe tamamlanamadı
Haas'tan Mick Schumacher'in kazası nedeniyle 27'nci tur sonunda güvenlik aracı piste girdi. Otomobilden kopan parçaların temizlenmesi için yarış 30'uncu turda durduruldu.
Kurallar gereği yarışın 3 saatte bitmesi gerektiği için başlangıçta planlanan 77 turluk mesafe tamamlanamadı.
Perez, yeniden başlatılan mücadeleyi, 3 saat dolana kadar kontrol altında tutarak bu sezon ilk, kariyerinin 3'üncü birinciliğine ulaştı.
Azerbaycan Grand Prix'si 12 Haziran'da
Sainz, liderin 1.1 saniye gerisinde 2'nci, Verstappen ise takım arkadaşının 1.4 saniye uzağında 3'üncü oldu.
Puanını 125'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.
Sezonun 8'inci yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 12 Haziran'da yapılacak.
Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 116
3. Sergio Perez (Meksika): 110
4. George Russell (Büyük Britanya): 84
5. Carlos Sainz (İspanya): 83
Takımlar
1. Red Bull: 235
2. Ferrari: 199
3. Mercedes: 134
4. McLaren: 59
5. Alfa Romeo: 41
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