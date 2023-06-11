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Spor
TRT HABER / AA 11.06.2023 19:53

Türkiye Kupası sahibini buluyor

61. Ziraat Türkiye Kupası İzmir'de sahibini buluyor. Finalde, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını İzmir'de paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Fenerbahçe, 1. dakikada Batshuayi ile 1-0 öne geçti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Başakşehir'de hedef Avrupa

Başakşehir, Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor. Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.

Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Finalde ilk kez 

Fenerbahçe ile Başakşehir, ilk kez Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan karşılaşmaları sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.

Bu sezonki 3. randevu

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.

İki takımın kupa serüveni

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Fenerbahçe, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Kupaya 5. turdan katılan Başakşehir, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler:  Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Figueiredo.

Gol: Dk. 1 Batshuayi (Fenerbahçe)

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