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Spor
AA 11.06.2023 21:10

Türkiye Kupası final maçından notlar

İzmir'in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Türkiye Kupası final maçından notlar
[Fotograf: AA]

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan final karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.

Kadro tercihleri

Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.

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Başakşehir'de 3 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçından 3 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, kupa finalinde Şener Özbayraklı, Lucas Lima ve Adnan Januzaj'ın yerine Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i tercih etti.

Fenerbahçe taraftarlarının daha çok olduğu müsabakada her iki ekip seyircileri de takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce gerçekleştirilen saha içi koreografisinde Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takımlarının onar bayrağı görevliler tarafından sallandı.

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